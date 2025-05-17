Чиди Одиа опроверг информацию о поджоге квартиры из-за рыбы

Бывший защитник ЦСКА Чиди Одиа в интервью «СЭ» опроверг историю о поджоге квартиры из-за жарки рыбы.

— Говорят, вы однажды чуть не сожгли квартиру, когда жарили селедку.

— Да, есть такая рыба, но она ужасно пахнет! Иногда, раз-два в год, мне хочется ее съесть. Норвежская, если не ошибаюсь. Когда ее варишь, а потом жаришь — запах стоит на всю квартиру.

— Якобы вы даже звонили кому-то из ЦСКА за помощью?

— Не помню такого. Но на следующий день на тренировке все спрашивали: «Что ты там готовил?!»

— Это случилось на базе?

— Нет, на Ордынке.

— То есть серьезного ЧП не было?

— Нет, ничего серьезного. Просто запах, как от баранины, знаете? Вот и вся история.

— Может, соседи пожаловались?

— Не знаю. Возможно, это был хозяин квартиры снизу. Кто-то точно настучал (улыбается).

Одиа выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год. За этот период он принял участие в 152 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и восемью результативными передачами.

Одиа приехал в Москву на FONBET Первый Еврокубок. Гала-матч, посвященный 20-летию триумфа ЦСКА в Кубке УЕФА, с участием легенд ЦСКА и звезд мирового футбола состоится в Москве на «ВЭБ Арене» 18 мая.