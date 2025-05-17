Лосев: «Шунин, безусловно, заслужил красивое прощание на родном стадионе»

Бывший футболист «Динамо» Виктор Лосев ответил на вопрос «СЭ» о предстоящем матче 29-го тура РПЛ бело-голубых против «Акрона».

18 мая на этой встрече экс-голкипер «Динамо» Антон Шунин проведет автограф-сессию, пообщается с болельщиками и придет на фанатскую трибуну.

«Антон — знаковая фигура для «Динамо». Он столько лет провел в родном клубе, и его карьере можно только позавидовать — столько матчей сыграть на высоком уровне дано не каждому. Наверное, он мог бы еще поиграть, но ему, конечно, виднее. Возможно, он просто не захотел выступать за какую-то другую команду. Думаю, он доволен своей карьерой, проведенной в большом клубе. Так что он, безусловно, заслужил красивое прощание на родном стадионе.

Думаю, что он будет и дальше связан с футболом и применит свой профессионализм уже в новой роли. Главное, чтобы он получал удовольствие от этого и комфортно себя чувствовал», — сказал Лосев «СЭ».

Матч пройдет 18 мая на «ВТБ Арене». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Шунин ушел из «Динамо» после окончания контракта летом 2024 года. Он провел всю карьеру в московском клубе. 7 мая вратарь объявил о завершении карьеры.