В «Минске» подтвердили, что полузащитник клуба близок к переходу в «Локомотив»

Главный тренер ФК «Минск» Федор Щербаченко прокомментировал «СЭ» информацию о том, что 18-летний полузащитник команды Кирилл Зинович может перейти в московский «Локомотив».

— Да, действительно «Локомотив» сделал «Минску» официальное предложение по оплате суммы отступных, которые прописаны в контракте Зиновича, — говорит Щербаченко. — Но на сегодняшний день в клубе сложилась такая ситуация, что не был продлен контракт с многолетним руководителем ФК «Минск». Поэтому сейчас фактически просто некому подписать этот трансферный договор. Я знаю, что Зинович согласовал условия личного контракта с «Локомотивом» и мечтает перейти в эту команду.

— Как же будет решен вопрос с переходом Зиновича в «Локо»?

— Понимаю, что такой большой клуб, как «Локомотив», не любит долго ждать. Но я все же порекомендовал бы железнодорожникам немного набраться терпения. Думаю, наше спортивное руководство не будет чинить препятствий этому переходу, так как никто не собирается нарушать регламент УЕФА. «Локомотив» же готов заплатить сумму отступных. Мне бы очень не хотелось, чтобы этот трансфер сорвался. В противном случае УЕФА может применить санкции к «Минску». Не хочется, чтобы в такое непростое время клуб был обременен штрафом.

— Как в Белоруссии восприняли эту информацию?

— Все воодушевились, вся футбольная общественность здесь буквально бурлит. Это очень важное событие! Для Белоруссии редкий случай, когда 18-летний игрок переходит в топовый российский клуб. Все за Кирилла очень рады. Это может дать огромный стимул для молодых белорусских футболистов. Зиновича уже пригласили в молодежную сборную Белоруссии. Более того, я недавно общался с исполняющим обязанности главного тренера первой сборной Белоруссии, который дал понять, что намерен пригласить Кирилла в свой состав. Считаю, переход Кирилла в «Локомотив», где он будет играть на другом уровне, однозначно пойдет на пользу сборной Белоруссии.

В общем, в белорусском футболе появляются звездочки, которые способны украсить РПЛ.

— Но созрел ли Зинович для того, чтобы играть в «Локомотиве»?

— По определенным технико-тактическим показателям он сегодня один из лучших в чемпионате Белоруссии. Имею в виду то, как он играет головой, его умные, тонкие передачи. При росте 194 сантиметра Зинович очень мягко и эластично работает с мячом. У меня не так много было таких игроков. Если он пройдет с «Локомотивом» сборы, думаю, сможет побороться за место в составе. На мой взгляд, Зинович не уступает, а, возможно, и превосходит молодых игроков «Локомотива», которые уже выступают за основу.

— Его можно сравнить по уровню таланта с другим белорусом — Виталием Лисаковичем, который уже играет за «Локомотив»?

— Они разные. Лисакович, наверное, посильнее в дриблинге. А у Зиновича выше командный КПД.

В текущем сезоне Зинович забил три гола и сделал две голевые передачи в 14 матчах за «Минск». Команда занимает 10-е место в чемпионате Белоруссии после 11 туров.

(Виталий Айрапетов)