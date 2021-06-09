Лапочкин не может напрямую обжаловать решение УЕФА об отстранении в CAS

Российский судья Сергей Лапочкин не может напрямую обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) для обжалования решения УЕФА об отстранении, сообщила спортивный юрист Анна Анцелиович.

«Его следующим шагом может быть апелляционный комитет УЕФА, — цитирует Анцелиович ТАСС 9 июня. — Сейчас напрямую в CAS он не может пойти, потому что дисциплинарный регламент УЕФА предусматривает сначала обжалование решения в апелляционном органе УЕФА, а потом только в CAS».

УЕФА отстранил Лапочкина от судейской деятельности на десять лет. Срок отстранения арбитра отсчитывается с 25 марта 2021 года, ему будет запрещено заниматься какой-либо судейской деятельностью как на внутреннем, так и на европейском уровне.

Весной КЭДК УЕФА отстранил Лапочкина на 90 дней от любой футбольной деятельности. Связано это с тем, что в 2018 году он не сообщил сотрудникам УЕФА о том, что на него выходили люди, которые просили обеспечить результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1). Игра состоялась 26 июля 2018 года.