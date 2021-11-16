В Министерстве спорта РФ заявили, что Fan ID может повысить посещаемость спортивных мероприятий
16:42
Заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров заявил, что паспорт болельщика должен способствовать повышению посещаемости спортивных мероприятий.
«Мы предполагаем, что введение таких мер позволит, наоборот, повысить посещение спортивных соревнований, в случае если будет обеспечен надлежащий порядок при проведении массовых спортивных мероприятий», — приводит слова Федорова ТАСС.
16 ноября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о внедрении системы идентификации болельщиков (Fan ID).
Fan ID — персонифицированная карта зрителя, которая была введена в России во время Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018.
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