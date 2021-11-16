Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В Министерстве спорта РФ заявили, что Fan ID может повысить посещаемость спортивных мероприятий

16:42
Теги:

Заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров заявил, что паспорт болельщика должен способствовать повышению посещаемости спортивных мероприятий.

«Мы предполагаем, что введение таких мер позволит, наоборот, повысить посещение спортивных соревнований, в случае если будет обеспечен надлежащий порядок при проведении массовых спортивных мероприятий», — приводит слова Федорова ТАСС.

16 ноября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о внедрении системы идентификации болельщиков (Fan ID).

Fan ID — персонифицированная карта зрителя, которая была введена в России во время Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12940539

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Газзаев обвел тяжелым взглядом: никогда тебе не прощу этот промах!» 25 лет золотому матчу «Спартак» — «Алания»
Армения сообщила о погибших в результате обострения с Азербайджаном
1
1