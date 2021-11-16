Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID
16:29
Государственная дума Российской Федерации поддержала в первом чтении законопроект о внедрении системы идентификации болельщиков (Fan ID), сообщает ТАСС.
Согласно проекту, система должна включать в себя базу всех болельщиков, которые планируют посетить какое-либо спортивное соревнование. В первую очередь внедрение планируется в чемпионате России по футболу.
Fan ID — персонифицированная карта зрителя, которая была введена в России как в стране-организаторе во время Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018. Такую карту должен был получить каждый зритель, купивший билет на игру.
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