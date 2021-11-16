Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID

Государственная дума Российской Федерации поддержала в первом чтении законопроект о внедрении системы идентификации болельщиков (Fan ID), сообщает ТАСС.

Согласно проекту, система должна включать в себя базу всех болельщиков, которые планируют посетить какое-либо спортивное соревнование. В первую очередь внедрение планируется в чемпионате России по футболу.

Fan ID — персонифицированная карта зрителя, которая была введена в России как в стране-организаторе во время Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018. Такую карту должен был получить каждый зритель, купивший билет на игру.