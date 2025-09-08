В Министерстве спорта РФ объяснили перенос встречи с представителями российского футбола

В пресс-службе Министерства спорта РФ объяснили «СЭ» причину переноса встречи Михаила Дегтярева с представителями российского футбола в лице клубов, РПЛ и РФС.

На встрече 9 сентября должны были обсуждаться вопросы изменения лимита и потолка зарплат.

«Министр регулярно встречается с руководством разных спортивных федераций и лиг. Перенос таких мероприятий периодически происходит — это обычная практика. Это связано с дополняющимся графиком министра. Запланированная встреча с руководством РФС, РПЛ и футбольных клубов обязательно состоится в ближайшие недели», — сообщили «СЭ» в пресс-службе Министерства спорта РФ.

4 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле.