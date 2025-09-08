Дмитриев — о Жедсоне: «Отлично работает с мячом. Видно, что играл в «Бенфике» и «Тоттенхэме»
Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал о впечатлениях от игры одноклубника Жедсона Фернандеша.
«Видно, что человек играл в «Бенфике», «Тоттенхэме». Он отлично работает с мячом, контролирует его накоротке. Думаю, Жедсон еще не адаптировался, прошло немного времени с его перехода», — цитирует Дмитриева Metaratings.
26-летний португалец перешел в «Спартак» из «Бешикташа» в летнее трансферное окно. Он провел за команду 5 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Источник: Metaratings
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|2
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|19
|
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|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
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|4
|0
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|12
|
7
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|6
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|12-11
|12
|
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|9
|3
|2
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|
9
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|2
|5
|2
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|11
|
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|4
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|10
|
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|1
|6
|2
|7-10
|9
|
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|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
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|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
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|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
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|Г
|
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Александр Соболев
Зенит
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|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
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|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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