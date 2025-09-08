Дмитриев — о Жедсоне: «Отлично работает с мячом. Видно, что играл в «Бенфике» и «Тоттенхэме»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал о впечатлениях от игры одноклубника Жедсона Фернандеша.

«Видно, что человек играл в «Бенфике», «Тоттенхэме». Он отлично работает с мячом, контролирует его накоротке. Думаю, Жедсон еще не адаптировался, прошло немного времени с его перехода», — цитирует Дмитриева Metaratings.

26-летний португалец перешел в «Спартак» из «Бешикташа» в летнее трансферное окно. Он провел за команду 5 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.