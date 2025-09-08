Министерство спорта РФ перенесло встречу с представителями российского футбола

Министерство спорта РФ перенесло запланированную на 9 сентября встречу с представителями российского футбола, на которой должны были обсуждаться вопросы изменения лимита и потолка зарплат. Об этом «СЭ» сообщили в российской премьер-лиге.

Встреча была перенесена в связи с графиком министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

4 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле.

На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев.