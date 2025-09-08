Metaratings: «Спартак» договорился с «Фенербахче» о трансфере Джику

«Спартак» и «Фенербахче» успешно завершили переговоры по трансферу защитника турецкого клуба Александера Джику, сообщает Metaratings.

По информации источника, в ближайшее время о сделке должны объявить официально.

Ранее сообщалось, что 31-летний ганец прошел медосмотр и был готов подписать контракт, но президент «Фенербахче» Али Коч в последний момент передумал продавать футболиста.

Джику выступает за «Фенербахче» с лета 2023 года. Он провел 75 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 6,5 миллиона евро.