В МФЛ сыграет на 12 команд больше в новом сезоне

РФС опубликовал список команд, которые сыграют в новом сезоне Молодежной футбольной лиги (МФЛ).

Вместо 20 команд в новом сезоне выступят 32 клуба, которые будут поделены на два дивизиона: А и Б. В дивизионе А сыграют молодежные команды 13 клубов РПЛ и трех команд первой лиги.

МФЛ, дивизион А:

«Зенит» (Санкт-Петербург), «Краснодар» (Краснодар), «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва), ЦСКА (Москва), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Рубин» (Казань), «Крылья Советов» (Самара), «Ахмат (Грозный), «Факел» (Воронеж), «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород), «Урал» (Екатеринбург), «Балтика» (Калининград), «Сочи» (Сочи), «Локомотив» (Москва), «Акрон-Академия Коноплева» (Тольятти).

МФЛ, дивизион Б:

«Чертаново» (Москва), «Родина» (Москва), «Динамо» (Махачкала), «Мастер-Сатурн» (Московская область), «Торпедо» (Москва), СШОР «Зенит» (Санкт-Петербург), «Чайка» (Ростов-на-Дону), «Ротор» (Волгоград), «Арсенал» (Тула), «Шинник» (Ярославль), «Строгино» (Москва), «Витязь» (Подольск), «Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург), «Ленинградец» (Ленинградская область), «Алмаз-Антей» (Санкт-Петербург), «Черноморец» (Новороссийск).