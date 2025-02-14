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В МФЛ сыграет на 12 команд больше в новом сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент

РФС опубликовал список команд, которые сыграют в новом сезоне Молодежной футбольной лиги (МФЛ).

Вместо 20 команд в новом сезоне выступят 32 клуба, которые будут поделены на два дивизиона: А и Б. В дивизионе А сыграют молодежные команды 13 клубов РПЛ и трех команд первой лиги.

МФЛ, дивизион А:

«Зенит» (Санкт-Петербург), «Краснодар» (Краснодар), «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва), ЦСКА (Москва), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Рубин» (Казань), «Крылья Советов» (Самара), «Ахмат (Грозный), «Факел» (Воронеж), «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород), «Урал» (Екатеринбург), «Балтика» (Калининград), «Сочи» (Сочи), «Локомотив» (Москва), «Акрон-Академия Коноплева» (Тольятти).

МФЛ, дивизион Б:

«Чертаново» (Москва), «Родина» (Москва), «Динамо» (Махачкала), «Мастер-Сатурн» (Московская область), «Торпедо» (Москва), СШОР «Зенит» (Санкт-Петербург), «Чайка» (Ростов-на-Дону), «Ротор» (Волгоград), «Арсенал» (Тула), «Шинник» (Ярославль), «Строгино» (Москва), «Витязь» (Подольск), «Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург), «Ленинградец» (Ленинградская область), «Алмаз-Антей» (Санкт-Петербург), «Черноморец» (Новороссийск).

Источник: РФС
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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