Агент Барбоза: «Зенит» постарается закрыть сделку по Саласару»

Агент Паулу Барбоза, проживающий в Португалии, считает, что полузащитник «Браги» Родриго Саласар все еще может перейти в «Зенит».

— Саласар вернулся в Португалию. Уругваец уже точно не перейдет в «Зенит»?

— Я бы не был столь категоричен. На мой взгляд, этот трансфер по-прежнему возможен. Да, возникли некоторые сложности, которые при желании «Браги» и «Зенита» можно решить. В принципе, в том, что Саласар вернулся в Португалию, нет ничего удивительного. Но это еще не конец истории. Так иногда бывает. Технические нюансы... С другой стороны, появляется информация о предметном интересе к Саласару со стороны других клубов. Правда, возникает вопрос: у уругвайца действительно есть иные предложения или здесь речь идет просто о способе воздействия на питерский клуб?

— Вы к чему склоняетесь?

— Насколько мне известно, между «Брагой» и «Зенитом» была достигнута договоренность по основным пунктам трансфера полузащитника. Но затем возникли некоторые нюансы... Посмотрим, что произойдет до закрытия трансферного окна. Мне кажется, сейчас уже самой «Браге» целесообразнее продать футболиста.

— Почему?

— Ну а зачем оставлять в команде игрока, который был уже настроен на переход в «Зенит», на переезд в другую страну? Саласар морально был готов к смене клуба. Он уже попрощался с ребятами, с тренерами. И сейчас вернуться и продолжить выступления за «Брагу» довольно сложно для него с психологической токи зрения. Так что интуиция и опыт мне подсказывают следующее: «Зенит» сделает все от себя зависящее, чтобы закрыть эту сделку.

— «Брага» ждет от «Зенита» гарантий оплаты трансфера? В этом вся загвоздка?

— Да, пожалуй. Банковские гарантии. Но, на мой взгляд, «Брага» зря беспокоится. Данное требование португальской стороны нецелесообразно. Есть другие механизмы, чтобы решить вопрос. Понимаете, если клубы договорятся, «Зенит» найдет способ оплатить трансфер. В этом у меня нет сомнений.