В матче «Краснодар» — «Локомотив» произошла замена арбитра
13:30
В предстоящем матче 18-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» произошла замена арбитра, сообщает пресс-служба РФС.
Вместо Павла Шадыханова работать в качестве ВАР будет Евгений Турбин.
Причина замены не сообщается.
Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится сегодня, 13 декабря. Начало — в 16.30 (мск).
Следующий матч
16:30 13/12/2020
+6 =3 -11 (21 - 29)
6.12
6.04
5.88
5.96
5.95
5.90
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