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В матче «Краснодар» — «Локомотив» произошла замена арбитра

13:30
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В предстоящем матче 18-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» произошла замена арбитра, сообщает пресс-служба РФС.

Вместо Павла Шадыханова работать в качестве ВАР будет Евгений Турбин.

Причина замены не сообщается.

Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится сегодня, 13 декабря. Начало — в 16.30 (мск).

Следующий матч

Место: 9 | Очки: 24
Краснодар
Н В В П П
16:30 13/12/2020
- : -
+6 =3 -11 (21 - 29)
Место: 7 | Очки: 28
Локомотив
П В П Н Н
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