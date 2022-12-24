В «Маккаби» отреагировали на слухи о том, что тренер команды Ивич может возглавить «Краснодар»
Спортивный директор «Маккаби» из Тель-Авива Барак Ицхаки отреагировал на информацию о том, что сербский тренер команды Владимир Ивич может возглавить «Краснодар».
«Ивич уходит в «Краснодар»? Извините, но мы не комментируем слухи», — сказал Ицхаки Sport24.
По данным источника, российский клуб согласен заплатить около полумиллиона евро за 45-летнего серба.
В пятницу, 23 декабря сообщалось, что «Краснодар» предложил специалисту зарплату в 1,5 миллиона евро за год.
Контракт Ивича с «Маккаби» действует до конца июня 2024 года.
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|
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|5
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|35
|
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|5
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|5
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|
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|7
|4
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|5
|5
|7
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|
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|3
|4
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|
15
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|3
|3
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
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|3
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Торпедо М
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|1
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