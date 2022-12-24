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В «Маккаби» отреагировали на слухи о том, что тренер команды Ивич может возглавить «Краснодар»

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор «Маккаби» из Тель-Авива Барак Ицхаки отреагировал на информацию о том, что сербский тренер команды Владимир Ивич может возглавить «Краснодар».

«Ивич уходит в «Краснодар»? Извините, но мы не комментируем слухи», — сказал Ицхаки Sport24.

По данным источника, российский клуб согласен заплатить около полумиллиона евро за 45-летнего серба.

В пятницу, 23 декабря сообщалось, что «Краснодар» предложил специалисту зарплату в 1,5 миллиона евро за год.

Контракт Ивича с «Маккаби» действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-24-v-makkabi-tel-aviv-otreagirovali-na-slukhi-o-tom-chto-trener-komandy-ivich-mozhet-vozglavit-krasnodar
ФК Краснодар
ФК Маккаби (Тель-Авив)
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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Илья Кутепов

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