Бывший полузащитник «Спартака» Глушаков перенес операцию

Чемпион России в составе «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что его операция на тазобедренном суставе прошла удачно.

Ранее 39-летний спортсмен опубликовал в своем Telegram-канале фото из больницы.

«Перенес операцию на тазобедренном суставе, были некоторые артрозы. Операция прошла удачно, скоро ждем на всех площадках России», — цитирует Глушакова ТАСС.

Глушаков завершил игровую карьеру в октябре 2025 года. Он выступал за такие команды, как «Химки», «Пари НН», «Ахмат», московский «Спартак», «Локомотив», «Урарту», «Спартак» из Костромы. Вместе с красно-белыми полузащитник стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. За сборную России Глушаков провел 57 матчей и забил 5 голов.

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