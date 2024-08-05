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Сергей Ташуев: «Полиграф для Бобровского — перебор, он же не преступник»

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Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал скандальный матч 3-го тура чемпионата России между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» (0:1).

Главный арбитр этой встречи Ян Бобровский не дал пенальти в ворота «Пари НН», удалил игрока хозяев Муталипа Алибекова и поставил одиннадцатиметровый в пользу нижегородской команды.

«Полиграф — это перебор, человек может ошибаться, судья же не преступник. Решают судейские руководители, у них есть свои положения. Могут отстранить от матчей или перевести в низшую лигу. Другой вопрос, с чем связаны ошибки. В моменте с пенальти в ворота «Динамо» была простая биомеханика человеческого тела — бегут два человека, сталкиваются. Или пенальти в матче «Рубина» — мяч просто сверху упал на руку футболисту. Он даже не видел этого, то ли мяч упал, то ли птица. Арбитрам нужно больше игру судить, а не биомеханику в виде повтора», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

В следующем матче махачкалинское «Динамо» сыграет в гостях с «Локомотивом» 10 августа.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Сергей Ташуев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
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