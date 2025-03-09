Уткин: «Вижу Зорина в основе «Спартака» в ближайшие сезоны»

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин высоко оценил потенциал хавбека «Спартака» Даниила Зорина, выступающего за грозненцев на правах аренды.

«У Зорина виден серьезный потенциал. Он пришел к нам только в конце сборов, и мы еще не особо много успели поработать вместе. Даня еще очень молод. Но уже могу сказать, что он большой молодец в том плане, что он действительно любит работать на поле. После тренировок он частенько дорабатывает. После одной из тренировок мы с ним вместе остались немного дополнительно поработать. Поэтому с таким желанием и рвением у него есть все шансы стать большим футболистом. В целом вижу его в основе «Спартака» в ближайшие сезоны», — приводит слова Уткина Legalbet.

В текущем сезоне 21-летний Зорин забил два мяча и отдал три голевые передачи в 10 матчах за красно-белых. В феврале он на правах аренды перешел в «Ахмат». В составе грозненцев полузащитник провел две игры и не отметился результативными действиями.