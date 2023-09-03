В «Локомотиве» заявили о нежелании Изидора возвращаться в Россию
В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали ситуацию с несостоявшимся переходом нападающего Вильсона Изидора в клуб из чемпионата Франции.
«После матча против «Сочи» французский футболист Вильсон Изидор по согласованию с руководством клуба вернулся в Москву, чтобы в случае получения предложения, которое устраивало бы и клуб, и игрока, совершить трансфер в одну из европейских команд. Ближе к закрытию трансферного окна футболист без согласования руководства «Локомотив» покинул территорию Российской федерации и уехал во Францию, где без уведомления клуба самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд.
«Локомотив» в период до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали обе стороны, и призвал Вильсона Изидора вернуться в Москву. Однако футболист через своего агента выразил желание остаться в Европе и не возвращаться в Россию и в клуб. На данный момент футболист Вильсон Изидор является игроком «Локомотива». Клуб оставляет за собой право следовать пунктам трудового договора и решать отношения между игроком и клубом в правовом поле, о чем футболист был уведомлен", — сообщили в пресс-службе «Локомотива».
По информации «СЭ», французский нападающий был близок к подписанию арендного соглашения с «Марселем». Также Изидором интересовались «Метц», «Црвена Звезда».
Изидор играет за «Локомотив» с 2022 года. Всего футболист провел 42 матча за московский клуб, в которых забил 19 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.
В начале августа другой легионер — Матиас Норманн — уехал из России с действующими контрактами и отказался возвращаться в страну. Футболист прислал в «Динамо» и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов. Обе команды планируют обратиться в суд.
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
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2
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
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3
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
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4
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
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5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
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6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
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7
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
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8
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
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9
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
10
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
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Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
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Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
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Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
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Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
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Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0