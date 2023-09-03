В «Локомотиве» заявили о нежелании Изидора возвращаться в Россию

В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали ситуацию с несостоявшимся переходом нападающего Вильсона Изидора в клуб из чемпионата Франции.

«После матча против «Сочи» французский футболист Вильсон Изидор по согласованию с руководством клуба вернулся в Москву, чтобы в случае получения предложения, которое устраивало бы и клуб, и игрока, совершить трансфер в одну из европейских команд. Ближе к закрытию трансферного окна футболист без согласования руководства «Локомотив» покинул территорию Российской федерации и уехал во Францию, где без уведомления клуба самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд.

«Локомотив» в период до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали обе стороны, и призвал Вильсона Изидора вернуться в Москву. Однако футболист через своего агента выразил желание остаться в Европе и не возвращаться в Россию и в клуб. На данный момент футболист Вильсон Изидор является игроком «Локомотива». Клуб оставляет за собой право следовать пунктам трудового договора и решать отношения между игроком и клубом в правовом поле, о чем футболист был уведомлен", — сообщили в пресс-службе «Локомотива».

По информации «СЭ», французский нападающий был близок к подписанию арендного соглашения с «Марселем». Также Изидором интересовались «Метц», «Црвена Звезда».

Изидор играет за «Локомотив» с 2022 года. Всего футболист провел 42 матча за московский клуб, в которых забил 19 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

В начале августа другой легионер — Матиас Норманн — уехал из России с действующими контрактами и отказался возвращаться в страну. Футболист прислал в «Динамо» и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов. Обе команды планируют обратиться в суд.