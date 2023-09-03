Борис Рапопорт считает, что Федотов хорошо решает проблемы ЦСКА

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт рассказал, чего ждет от матча питерцев против ЦСКА.

«После «Зенита» для меня самая близкая команда ЦСКА. Там играет Ваня Обляков, воспитанник нашей школы, я с ним работал, это наша гордость. Кроме того, Федотов здорово решает те проблемы, которые у него у него возникают после ухода игроков. Есть целая группа молодых игроков, которые выходят и играют. Им тяжеловато, но они не жалуются. И Федотов ведет себя очень достойно, какие бы сложности ни возникали. Без сомнения, команду они будут усиливать, но он и сегодня не ноет, работает квалифицированно. Но так у него было всегда. Мне нравится, что он дает шансы большому количеству ребят. Ну и просто великий человек — Игорь Акинфеев. Он в таком возрасте, но, похоже, не потерял интерес к игре. И он постоянно выручает, — сказал Рапопорт «РБ Спорт».

ЦСКА после шести туров идет на шестом месте в чемпионате России, набрав 10 очков. «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице с 13-ю баллами.

Игра пройдет 3 сентября в Москве. Начало — 17.30 по московскому времени.