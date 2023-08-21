Норманн сбежал в Саудовскую Аравию из России. Почему «Ростов» и «Динамо» теперь готовы с ним судиться

Разбираем запутанную историю побега норвежца.

Матиас Норманн сверкал в «Ростове» полтора сезона — с зимы 2019 года и до лета 2020-го. Южане выкупили депрессивного норвежца из «Брайтона», фактически достав его из второй команды «чаек», и тем самым спасли его карьеру. На пике цена Норманна, когда тот был игроком желто-синих, достигала 13 миллионов евро по данным Transfermarkt. Молодым опорным полузащитником, одним из самых ярких в РПЛ, активно интересовались в Европе, писали даже про «Манчестер Юнайтед». Но что-то пошло не так.

Из звезды Норманн превратился в токсичный актив

Для объяснения поведения Матиаса после искрометных 18 месяцев в «Ростове» отлично подходит слово «зазвездился». Вероятно, не только клубы и болельщики подметили прогресс норвежца — он и сам про себя все прекрасно знал. Поэтому после сезона-2019/20, в котором команда Карпина вышла в еврокубки (и из которых вылетела на первой же стадии), его поведение изменилось.

Вот что он говорил в мае 2020-го, за пару месяцев до попадания в еврокубки: «Что, если «МЮ» все же позовёт? Я останусь здесь, в «Ростове». Но уже в октябре, после вызова в сборную (кстати, дебютного — за что Норманн тоже должен быть отчасти благодарен клубу) Матиас сменил пластинку: «Могу сказать, что я начал открываться для следующего шага. Я планирую обсудить это со своим окружением».

«Ростов», кажется, тоже был открыт к переговорам — в зимнее трансферное окно 2021 года в прессе было много информации обо всех топ-клубах РПЛ, включая «Зенит» и «Спартак», об интересе из АПЛ и даже из бундеслиги. Но Матиас в итоге никуда не уехал, а всю весну провел в лазарете, пока «Ростов» отчаянно бился за выживание.

Стало ясно, что этот роман скоро закончится — норвежец явно хотел на выход. Но сезон-2020/21 он провел не очень удачно, часто травмировался, и список потенциальных покупателей подсократился. В итоге звезды для Норманна все же сошлись — «Ростов» согласился отпустить его в «Норвич» в платную аренду. С тех пор в команде Карпина норвежца больше никогда не видели — но нервы он все же потрепал изрядно.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Норманн после «Норвича» — одна большая проблема

Отъезд в АПЛ должен был стать хеппи-эндом для всех — футболист мог уехать в лигу мечты, а «Ростов» — получить за него хорошие деньги. Однако не сложилось ни у кого — уже весной стало ясно, что Матиаса «канарейки» оставлять не планируют, а сам игрок не намерен возвращаться в команду Карпина из-за политической обстановки, что осложняло выгодную продажу.

Несмотря на всю сложность ситуации, тогда, летом 2022-го, удалось найти элегантное решение. Норманн отправился в аренду в «Динамо», потому что в Москве, по его мнению, он был в безопасности; «Ростов» получил некоторую сумму (миллион евро, по данным Transfermarkt) и время подумать, что делать дальше.

За год в стане москвичей Матиас не показал чего-то внятного и даже не стал железно основным. Было очевидно, что выкупать из аренды его никто не будет, а значит «Ростову» предстояли очередные головные боли — но их внезапно решил сам футболист. Еще до окончания арендного соглашения с «Динамо», в июле (договор истекал в августе) в прессе появились слухи о том, что Норманн хочет расторгнуть контракт с двумя российскими клубами.

И норвежец сделал это. 9 августа гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о том, что Норманн уведомил «Динамо» и «Ростов» о расторжении контрактов — по причине того, что не ощущает себя в безопасности в России. Этому предшествовала атака дронами одного из зданий «Москва-Сити», неподалеку от которых проживал Норманн. Через 11 дней после уведомления норвежец подписал контракт с новым клубом — саудовским «Аль-Раэдом».

Забавный момент заключается в том, что, по данным «СЭ», представители Норманна еще за месяц до расторжения контракта пытались устроить его в различные клубы (например, к Николичу в «Шабаб Аль-Ахли») как свободного агента — которым он на тот момент и близко не был. Зная это, трудно поверить, что норвежец внезапно испугался и в панике покинул Россию. Это больше похоже на продуманный план, хотя достоверно и неизвестно, был ли у Норманна вариант с «Аль-Раедом» накануне отъезда из Москвы.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Претензии со всех сторон

Норманн — неоднозначная личность, чьи поступки часто провоцируют негативную реакцию. Одностороннее расторжение контракта, само собой, возмутило «Ростов» и в меньшей степени «Динамо», и очевидно, что клубы будут до конца бороться за справедливость.

Так, москвичи уже несколько раз подтвердили, что будут судиться. Вот что говорил гендиректор «Динамо» Пивоваров: «В любом случае и мы, и «Ростов» будем отстаивать свои интересы. Он попрощался со всеми на базе, сказал, что увидимся завтра, и мы получили письмо о расторжении. Мы убеждены в том, что эта вся ситуация — лишь предлог для того, чтобы уйти бесплатно».

Ростовчане также пообещали пойти в суд: «На прошлой неделе поступило уведомление от представителей Норманна о расторжении контракта с «Ростовом». Клуб выслал в ответ свою официальную позицию, которая гласит, что мы не считаем действия Норманна или его представителей законными и обоснованными. В настоящий момент мы контактируем с «Динамо» и изучаем все материалы по этому вопросу для дальнейшей защиты наших интересов в юрисдикционных органах ФИФА».

Но российские клубы — не единственные, кого Норманн огорчил своим поведением. Недоволен также главный тренер сборной Норвегии Сольбаккен: «Я был в курсе уже несколько дней, но был очень удивлен, когда впервые об этом услышал. В то же время сам Матиас должен объяснять, почему сделал такой выбор. Но он точно не облегчил себе жизнь. Нам надо продолжать противостоять тому, за что Саудовская Аравия выступает с точки зрения прав человека, взглядов на гомосексуальность и место женщин в обществе».

Помимо тренера в Норвегии высказалась президент местной Федерации футбола Лизе Клавенесс: «Я бы хотела, чтобы Матиас выбрал другой клуб, хоть я и знаю, что у него было сильное желание выбраться из России, так как он чувствовал себя небезопасно после атак дронов неподалеку от дома. Несмотря на это, мы надеялись, что он найдет иной способ покинуть Россию».

В общем, взбалмошный футболист действительно не облегчил себе жизнь — маниакальное желание сбежать из России привело к плачевным последствиям. На родине Норманна осудили за переход к саудовцам, в России готовятся судиться. Своему новому клубу он также подкинул проблем — по нашей информации, «Аль-Раед» поступил не совсем по «кодексу чести» и не связывался с предыдущими клубами Норманна — это, конечно, не очень здорово отражается и на юридической правоте саудовцев, и на репутации.

Самое интересное теперь впереди — это, конечно, суды. От решения в «деле Норманна» зависит очень многое — если ему действительно позволят уехать без последствий, это создаст опасный прецедент. Легионеры в российских клубах (и не только они) получат отличный рычаг, который позволит расторгать контракты в одностороннем порядке — этого бы очень не хотелось. Так что всем российским болельщикам остается в суде болеть за «Динамо» и «Ростов». И, конечно, против Матиаса Норманна.