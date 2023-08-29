В «Локомотиве» подтвердили возможный уход Изидора: «Игрок уехал в Москву, чтобы в случае предложения быстрее вылететь на медосмотр»

В пресс-службе «Локомотива» подтвердили информацию о возможном уходе нападающего Вильсона Изидора из команды.

«1 сентября в ряде европейских стран заканчивается дозаявочная компания. В связи с этим мы приняли решение после матча 6-го тура РПЛ против «Сочи» отправить в Москву французского форварда Изидора, трансфер которого возможен ближе к закрытию трансферного окна. Учитывая сложную логистику в сегодняшние дни, Изидор уехал в Москву, чтобы в случае предложения, которое устроит и клуб и футболиста, быстрее вылететь на медосмотр», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что нападающий «Локомотива» вернулся в Москву и ожидает перехода в «Марсель».

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 6 миллионов евро. Контракт 22-летнего француза с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.