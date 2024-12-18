В «Локомотиве» заявили, что не рассматривают продажу Сильянова

В пресс-службе «Локомотива» ответили на запрос «СЭ» по информации о возможной продаже защитника Александра Сильянова в зимнее трансферное окно.

По информации Metaratings, Сильянов является одним из кандидатов на усиление состава «Зенита».

«В «Локомотив» официально никто не обращался. Клуб не рассматривает продажу Александра Сильянова», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Локомотива».

В этом сезоне он провел 24 матча за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт 23-летнего защитника рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 6 миллионов евро.