Губерниев: «Согласен с Карпиным, футбольным комментаторам надо прибавлять»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил критику главного тренера сборной России Валерия Карпина в адрес футбольных комментаторов.

«Я не очень понимаю, почему Валерия Георгиевича Карпина так сильно волнует работа комментаторов. Но в целом я с ним согласен. Футбольный комментатор абсолютно не должен оценивать футболистов, не их это царское дело. Иное дело — скромный комментатор лыжных гонок, биатлона, плавания, гребли. Здесь мы, комментаторы этих видов спорта, имеем полное право так делать. Отсюда какой выход? Футбольным комментаторам надо прибавлять, чтобы достигнуть нашего невероятного уровня», — сказал Губерниев «ВсеПроСпорт».

Карпин в подкасте «Футбол не хоккей» заявил, что комментатор не может оценивать футболиста в репортаже федерального канала.