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«Химки» задолжали «Оренбургу» свыше 50 миллионов рублей за трансфер Веры

Камила Абдурахманова
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«Химки» до сих пор не выплатили «Оренбургу» 50 миллионов рублей за переход полузащитника Лукаса Веры, сообщает «РБ Спорт».

1 ноября Палата по разрешению споров РФС полностью удовлетворила иск «Оренбурга» к «Химкам». Клуб из Оренбурга требовал взыскать с подмосковной команды задолженность по трансферному контракту о переходе полузащитника Веры.

27-летний футболист перешел из «Оренбурга» в «Химки» летом за 100 миллионов рублей. По имеющимся данным, выплаты по переходу аргентинца были разделены на три транша в течение года. Первый транш должен был составить около 50 миллионов рублей, но «Химки» его не провели. Именно на эту сумму «Оренбург» подал иск, и Палата по разрешению споров обязала «Химки» рассчитаться по долгам до конца декабря. Таким образом, уральский клуб должен получить 50 миллионов и проценты за каждый день просрочки платежа.

В текущем сезоне Вера сыграл 19 матчей за «Химки» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Контракт футболиста с подмосковным клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: «РБ Спорт»
Лукас Вера
ФК Оренбург
ФК Химки
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