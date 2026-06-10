В «Локомотиве» заявили, что летом в команде произойдет пересборка состава

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» заявил, что в составе команды произойдут изменения этим летом.

— Грядет ли перестройка состава этим летом?

— Скажу так: нам предстоит определенная пересборка состава. Не хочу конкретно говорить по позициям и именам в данный момент, но работа ведется. Предстоит серия трансферных комитетов, спортивный блок и генеральный директор ежедневно работают над данными вопросами.

— Эта пересборка с упором на российских игроков из собственной академии?

— Абсолютно в рамках той концепции, которую клуб обозначил четыре года назад. Мы продолжаем ее придерживаться. Приоритет — отечественные футболисты, молодые россияне, собственные воспитанники. Мы заканчивали сезон с пятью легионерами. И могу сказать, что не будем выходить за показатель три-четыре иностранца. Мы сможем посмотреть на рынок дружественных стран, если не найдем российского игрока, который бы устраивал нас по соотношению цена — качество, — сказал Нагорных «СЭ».

По итогам сезона-2025/26 «Локомотив» завоевал бронзовые медали РПЛ, набрав 53 очка. Чемпионом России в 11-й раз в истории стал «Зенит» (68 очков), второе место занял «Краснодар» (66 очков).

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