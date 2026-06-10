В «Локомотиве» прокомментировали интерес «ПСЖ» к Батракову: «Начнем переговоры, как получим предложение»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника Алексея Батракова.

— Появляется информация, что переход Алексея Батракова в «ПСЖ» является практически решенным вопросом. Хоть раз клуб получал звонок от представителей парижского клуба?

— Как только клуб получит юридически подкрепленное предложение, начнутся переговоры. Если устраивающего предложения для игрока и клуба не будет, то Алексей с удовольствием продолжит карьеру в «Локомотиве», — сказал Нагорных «СЭ».

Батраков играет за главную команду «Локомотива» с января 2024 года. Контракт 20-летнего футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2029-го.

В сезоне-2025/26 в 36 матчах полузащитник забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.

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