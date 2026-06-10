Сергеев — о Шварце: «Будет интересно поработать с первым в моей карьере иностранным тренером»

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначении Сандро Шварца главным тренером команды.

«Не могу как-то оценить Шварца, потому что с ним не работал. Сейчас новый сезон — будет интересно поработать с первым в моей карьере иностранным тренером. Хочется пообщаться с Сандро. С нетерпением жду встречи», — сказал Сергеев «СЭ».

22 мая «Динамо» объявило о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера команды. Клуб заключил контракт с 47-летним немцем до 2029 года.

Шварц уже возглавлял «Динамо» с октября 2020 года по июнь 2022 года. Под его руководством бело-голубые стали бронзовыми призерами РПЛ и дошли до финала Кубка России в сезоне-2021/22.