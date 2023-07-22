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Сегодня, 22:56

В «Локомотиве» рассказали, считают ли коррупционными сделки Томаса Цорна по трансферам Мампасси и Раконьяца

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о желании клуба продать защитника Марка Мампасси и форварда Марко Раконьяца.

— У вас есть ликвидные футболисты, Раконьяц, Мампасси. Считаете ли вы, что, чтобы реализовать права на этих футболистов, нужно привлечь сейчас господина Цорна, который, судя по запрещенной социальной сети, находится в Майами.

— Точно не могу запретить господину Цорну Майами.

— Какая мера ответственности, Цорна, который потратил 4,5 миллиона евро на Мампасси?

— Мы же можем продать ровно за то, сколько стоит игрок на рынке. К сожалению, на российских игроков, сегодня и Мампасси, и Раконьяц де-факто считаются российскими, потому что они в нашем российском клубе... К сожалению, так сегодня выстраивается конъюнктура, что за российских игроков больших рыночных денег никто в Европе давать не хочет. Мы вынуждены работать ровно в тех условиях, в которых находимся.

— Считаете ли вы сделки по Мампасси и Раконьяцу коррупционными?

— Нет. Не могу об этом говорить. Ровно по той причине, что на тот период была одна ситуация в российском футболе в том числе. Сегодня в российском футболе ситуация другая.

— Вам бы эти деньги очень пригодились. Какова степень ответственности Цорна?

— Тогда эти сделки были легитимны.

— У вас не возникало сомнений, когда Цорн приводил этих футболистов?

— Я не работал в тот период в совете директоров. Вы мне сейчас задаете абсолютно провокационный вопрос, потому что в то время я не работал в совете директоров. В совете директоров футбольного клуба «Локомотив» я не работал. И я не участвовал в этих сделках.

— «Зенит» близок к продаже Малкома.

— Мы тоже продали Бека-Бека.

— 12 миллионов евро было заплачено?

— То, что было озвучено — ровно та сумма, которая была заплачена. Каждый период имеет свою специфику. Сегодня абсолютно уникальный период. Все что было до, наверно, уже не надо считать.

— Французы выплачивают деньги траншами?

— Французы выплачивают деньги ровно так, как было предусмотрено соглашением.

— Сколько процентов получено вами?

— Большая часть.

— Проблем с выплатами не возникает?

— Проблем с выплатами не возникает.

— Вы, иными словами, согласились с тем, что «Локомотив» фиксирует убытки на Мампасси и Раконьяце?

— Сегодня многие российские клубы фиксируют убытки на тех игроках, которые были куплены в предыдущие периоды.

— Проявил ли к ним интерес хоть один российских клуб?

— Ни один российский клуб интереса не проявил, — сказал Нагорных.

«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2) в матче первого тура РПЛ. На голы Мирлинда Даку и Джоэля Фамейе красно-зеленые ответили точными ударами Наира Тикнизяна и Вильсона Изидора.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Марк Мампасси
Томас Цорн
Юрий Нагорных
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Сергей Бабкин

Сергей Бабкин

Крылья Советов

 1
П
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

ЦСКА

 1 0 1
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