В «Локомотиве» рассказали, считают ли коррупционными сделки Томаса Цорна по трансферам Мампасси и Раконьяца
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о желании клуба продать защитника Марка Мампасси и форварда Марко Раконьяца.
— У вас есть ликвидные футболисты, Раконьяц, Мампасси. Считаете ли вы, что, чтобы реализовать права на этих футболистов, нужно привлечь сейчас господина Цорна, который, судя по запрещенной социальной сети, находится в Майами.
— Точно не могу запретить господину Цорну Майами.
— Какая мера ответственности, Цорна, который потратил 4,5 миллиона евро на Мампасси?
— Мы же можем продать ровно за то, сколько стоит игрок на рынке. К сожалению, на российских игроков, сегодня и Мампасси, и Раконьяц де-факто считаются российскими, потому что они в нашем российском клубе... К сожалению, так сегодня выстраивается конъюнктура, что за российских игроков больших рыночных денег никто в Европе давать не хочет. Мы вынуждены работать ровно в тех условиях, в которых находимся.
— Считаете ли вы сделки по Мампасси и Раконьяцу коррупционными?
— Нет. Не могу об этом говорить. Ровно по той причине, что на тот период была одна ситуация в российском футболе в том числе. Сегодня в российском футболе ситуация другая.
— Вам бы эти деньги очень пригодились. Какова степень ответственности Цорна?
— Тогда эти сделки были легитимны.
— У вас не возникало сомнений, когда Цорн приводил этих футболистов?
— Я не работал в тот период в совете директоров. Вы мне сейчас задаете абсолютно провокационный вопрос, потому что в то время я не работал в совете директоров. В совете директоров футбольного клуба «Локомотив» я не работал. И я не участвовал в этих сделках.
— «Зенит» близок к продаже Малкома.
— Мы тоже продали Бека-Бека.
— 12 миллионов евро было заплачено?
— То, что было озвучено — ровно та сумма, которая была заплачена. Каждый период имеет свою специфику. Сегодня абсолютно уникальный период. Все что было до, наверно, уже не надо считать.
— Французы выплачивают деньги траншами?
— Французы выплачивают деньги ровно так, как было предусмотрено соглашением.
— Сколько процентов получено вами?
— Большая часть.
— Проблем с выплатами не возникает?
— Проблем с выплатами не возникает.
— Вы, иными словами, согласились с тем, что «Локомотив» фиксирует убытки на Мампасси и Раконьяце?
— Сегодня многие российские клубы фиксируют убытки на тех игроках, которые были куплены в предыдущие периоды.
— Проявил ли к ним интерес хоть один российских клуб?
— Ни один российский клуб интереса не проявил, — сказал Нагорных.
«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2) в матче первого тура РПЛ. На голы Мирлинда Даку и Джоэля Фамейе красно-зеленые ответили точными ударами Наира Тикнизяна и Вильсона Изидора.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Сергей Бабкин
Крылья Советов
|1
|П
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1