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В «Локомотиве» отреагировали на информацию о глобальных перестановках в клубе

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Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал новости о возможном уходе из клуба генерального директора Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова. Сегодня об этом сообщил «РБ-Спорт».

— У меня нет никакой информации, — заявил «СЭ» Филатов. — Ничего не знаю.

Ранее сообщалось, что директор «Чертаново» Николай Ларин может сменить Василия Кикнадзе на посту генерального директора «Локомотива». По данным «СЭ», к Ларину никто не обращался.

Также новость о том, что он может войти в совет директоров клуба, прокомментировал Юрий Семин.

«Пока Кикнадзе и Мещеряков в «Локомотиве», этого не может быть, — сказал он. — А дальше жизнь покажет».

(Севастиан Терлецкий)

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