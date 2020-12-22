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Семин о своем возращении в «Локо»: «Пока там Кикнадзе и Мещеряков, этого не может быть»

Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что он войдет в совет директоров клуба. Сегодня об этом сообщил «РБ-Спорт».

— Пока Кикнадзе и Мещеряков в «Локомотиве», этого не может быть, — заявил «СЭ» Семин. — А дальше жизнь покажет.

Юрий Семин покинул пост главного тренера «Локомотива» 31 мая, когда истек срок его контракта. 73-летний специалист в качестве главного тренера «Локо» трижды стал чемпионом России и шесть раз выиграл Кубок страны.

(Севастиан Терлецкий)

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