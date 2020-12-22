К директору «Чертаново» никто из «Локомотива» не обращался
Как стало известно «СЭ» от источника, близкого к одному из членов совета директоров «Локомотива», никто из представителей высшего менеджмента клуба не обращался к директору «Чертаново» Николаю Ларину с предложением рассмотреть возможность занять должность генерального директора. На данный момент такой сценарий не обсуждается.
Сегодня о том, что Ларин может в ближайшее время сменить Василия Кикнадзе на посту генерального директора «Локомотива» сообщил «Чемпионат».
Ранее экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил «СЭ», что он не войдет в совет директоров железнодорожников, пока Кикнадзе в клубе.
прокомментировал информацию о том, что он войдет в совет директоров клуба. Сегодня об этом сообщил «РБ-Спорт».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю