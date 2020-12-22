К директору «Чертаново» никто из «Локомотива» не обращался

Как стало известно «СЭ» от источника, близкого к одному из членов совета директоров «Локомотива», никто из представителей высшего менеджмента клуба не обращался к директору «Чертаново» Николаю Ларину с предложением рассмотреть возможность занять должность генерального директора. На данный момент такой сценарий не обсуждается.

Сегодня о том, что Ларин может в ближайшее время сменить Василия Кикнадзе на посту генерального директора «Локомотива» сообщил «Чемпионат».

Ранее экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил «СЭ», что он не войдет в совет директоров железнодорожников, пока Кикнадзе в клубе.

прокомментировал информацию о том, что он войдет в совет директоров клуба. Сегодня об этом сообщил «РБ-Спорт».