«Крылья Советов» — «Локомотив»: Олейников вывел самарцев вперед

«Крылья Советов» открыли счет в матче против «Локомотива» в 27-м туре РПЛ — 1:0.

На 31-й минуте отличился Иван Олейников. В зимнее трансферное окно сообщалось, что «Локомотив» заинтересован в переходе 27-летнего полузащитника.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

25 апреля, 17:00. Самара Арена (Самара)

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