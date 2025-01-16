Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:18

В «Крыльях» заверили, что иск дочерней компании Ростеха не скажется на работе клуба

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Председатель Совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о задолженности самарского клуба перед дочерней компанией Ростеха «РТ-Капиталом» в размере 897 миллионов рублей.

16 января пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о назначении Яковлева на пост председателя Совета директоров клуба.

«На первом заседании совета директоров сегодня обсудили исковое заявление «РТ-капитал». Да, сумма внушительная, но, несмотря на это уверен, что предъявленные претензии не скажутся на работе клуба и игре «Крыльев Советов» в РПЛ в предстоящем сезоне», — сказал Яковлев «СЭ».

Сообщается, что «РТ-Капитал» последовательно предпринимал усилия для развития клуба и для его участия в национальных турнирах. Компания ежегодно подтверждала статус долга перед РПЛ, что позволяло «Крыльям Советов» продолжать выступления в чемпионате России. Кроме того, она неоднократно выражала готовность комплексно реструктуризировать задолженность клуба при условии предоставления надлежащего обеспечения.

В компании подчеркнули, что «Крылья Советов» находились в затруднительной финансовой ситуации, когда обратились за кредитной помощью, и с учетом значения клуба для Самарской области, ему была оказана необходимая поддержка на максимально комфортных условиях.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Читайте также
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Суд обязал маньяка Спесивцева выплатить 1 млн рублей дочери своей жертвы
Ребенок погиб под снежным завалом в Красноярском крае
Двух новых фигурантов дела об убийстве Кириллова доставили в суд в Москве
Пеп развелся с женой после 30 лет брака
Трусова находится на третьем месяце беременности
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета: Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
Власти Самары еще не получали иск к «Крыльям Советов» на 897 миллионов рублей
Борис Ротенберг — о коррупционном скандале в российском футболе: «Правоохранительные органы занимаются этим вопросом»
Ларин — о заявлениях Федорищева: «Если он посчитал нужным сказать это, значит на то есть основания»
Романцев — о коррупции в судействе: «Эта история может быть на руку тем, кто стремится продлить изоляцию нашего футбола»
Кузьмичев — о коррупционном скандале: «Ситуация напряженная, может получиться что угодно»
Кузьмичев — о заявлении Федорищева: «Складывается впечатление, что история больше про его предшественника»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Химки» объявили об уходе Терехова

В «Крыльях» заявили, что состав команды на 99 процентов укомплектован: «Будем точечно смотреть позиции по усилению»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости