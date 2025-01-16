В «Крыльях» заявили, что состав команды на 99 процентов укомплектован: «Будем точечно смотреть позиции по усилению»

Председатель Совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о трансферной политике клуба в зимнее межсезонье.

— Как будет проходить трансферная политика клуба этой зимой? Ожидается ли распродажа лидеров?

— Распродажи? У нас нет такой цели, команда на 99 процентов укомплектована и мы будем точечно смотреть позиции по усилению для выполнения поставленных задач перед тренерским штабом. По Мендесу, который не прибыл на сборы, на сегодняшний день идет претензионная работа, — сказал Яковлев «СЭ».

«Крылья Советов» после восемнадцати туров занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков.