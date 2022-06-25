В «Крыльях» сообщили, что контракт с Глушенковым подписан на три года

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о сроке контракта с полузащитником Максимом Глушенковым.

Сегодня, 25 июня, «Спартак» объявил о переходе 22-летнего россиянина в самарский клуб.

«Мы очень рады, что Глушенков теперь на 100 процентов игрок «Крыльев Советов», — приводит слова Metaratings.ru. — Максим хорошо адаптирован к требованиям Игоря Витальевича и хорошо знаком болельщикам, без проблем впишется в команду, потому что от нас не уходил. Контракт заключен на три года. Надеемся, что он принесет много пользы «Крыльям Советов».

Прошедший сезон Глушенков провел в «Крыльях» на правах аренды. Полузащитник провел 29 матчей за самарцев, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.