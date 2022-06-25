Бразильский журналист Фабио Алейшу прокомментировал возможный переход вратаря «Коринтианса» Ивана в «Зенит».

Ранее сообщалось, что 24-летний россиянин может стать частью сделки по обмену на нападающего Юри Альберто.

«Иван — хороший и молодой вратарь, выступал за олимпийскую сборную Бразилии, — приводит слова Алейшу «РБ Спорт». — Раньше играл за «Понте Прета». Сейчас он нечасто играет за «Коринтианс», но в будущем может стать основным вратарем. На данный момент основной вратарь — это Каччо, который является легендой «Коринтианса». Очень опытный вратарь, капитан команды, поэтому Ивану сейчас сложно заменить его. Для «Зенита» Иван — хороший вариант«.

Журналист сравнил Ивана с вратарями петербургского Даниилом Одоевским и Михаилом Кержаков.

«Сомневаюсь, что это хорошие вратари. Кержаков играет не на самом высоком уровне, много ошибается, а Одоевский еще молодой и неопытный вратарь. Иван молод, но уже много играл за свой клуб. Можно сравнить его с Сафоновым, но дело в том, что Матвей уже играл за основную сборную России» , — сказал он.

Ранее в «Зените» прокомментировали информацию о включении вратаря в сделку по Алберто.