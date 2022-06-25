Максим Глушенков перешел из «Спартака» в «Крылья Советов»

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков стал игроком «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба московского клуба. Футболист подписал полноценный контракт с командой.

Прошлый сезон Глушенков провел в «Крыльях» на правах аренды. 22-летний футболист провел 29 матчей, в которых отметился семью забитыми голами и двумя результативными передачами.