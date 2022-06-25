Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:04

Максим Глушенков перешел из «Спартака» в «Крылья Советов»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков стал игроком «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба московского клуба. Футболист подписал полноценный контракт с командой.

Прошлый сезон Глушенков провел в «Крыльях» на правах аренды. 22-летний футболист провел 29 матчей, в которых отметился семью забитыми голами и двумя результативными передачами.

В составе «Спартака» Глушенков играл с весны 2019 года. За это время он провел 11 матчей за красно-белых.
Источник: https://spartak.com/news/2022-06-25-glushenkov_prodolzhit_karyeru_v_krylyakh/
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Максим Глушенков
4
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 алкогольных напитков, которые категорически нельзя употреблять в жару
Переезд «Куньлуня» на «Запад», слишком много матчей и перекрестный плей-офф. КХЛ хочет удивить всех в свой юбилейный сезон
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Локомотив» объявил об уходе Кухты в «Спарту» на правах аренды
Член совета директоров «Динамо»: «Расширение ради расширения — это плохая идея»
Осинькин прокомментировал переход Сарвели в «Сочи»
В «Динамо» объяснили негативные последствия разрешения ФИФА приостанавливать действие контрактов
Агент Мишкича сообщил, что футболист останется в «Урале»
Член совета директоров «Динамо»: «Моро тренируется с командой, знакомится с главным тренером и любит Москву»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Осинькин прокомментировал переход Сарвели в «Сочи»

Член совета директоров «Динамо»: «Расширение ради расширения — это плохая идея»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости