В «Крыльях Советов» рассказали о самочувствии Ахметова: «Пару дней побудет в больнице под наблюдением врачей»

В пресс-службе «Крыльев Советов» рассказали «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника команды Ильзата Ахметова после столкновения с защитником «Спартака» (2:1) Кристофером Ву в матче 28-го тура РПЛ.

«Ильзат Ахметов чувствует себя намного лучше. Но решили, что еще пока пару дней побудет под наблюдением врачей в больнице», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Столкновение между футболистами произошло на 74-й минуте. Ахметов упал на газон и ненадолго потерял сознание. Ему сразу же оказали медицинскую помощь. Вскоре полузащитник «Крыльев» пришел в себя.

«Крылья Советов» набрали 29 очков и поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» с 48 очками — на четвертой строчке.