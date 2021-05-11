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В «Крыльях Советов» рассказали о готовности к апелляции по лицензированию в РПЛ

18:40
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал «СЭ» подготовку клуба к апелляционной комиссии по лицензированию клубов в РПЛ.

«Апелляцию уже подали. Все документы представлены. Завтра утром комиссия, клубов достаточно много, проблемы у всех разные. Мы, в свою очередь, на вопросы, которые были нам адресованы ответили, задокументировали. Остается только ждать окончательного решения», — заявил «СЭ» Калакуцкий.

5 мая на заседании комиссии по лицензированию футбольных клубов «Крылья Советов» не получили лицензию РФС I, необходимую для выступления в РПЛ. Заседание апелляционного комитета состоится 12 мая.

(Елизавета Денисова)

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