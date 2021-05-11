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Пономарев — о составе на Евро-2020: «Из ЦСКА брать некого. Смолов исчерпал себя»

17:50
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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал расширенный состав сборной России для подготовки к Евро-2020.

«Честно говоря, я не удивлен, что из ЦСКА попали так мало игроков. Из армейцев и некого брать, поэтому и сейчас клуб находится на шестом месте».

Также Пономарев прокомментировал отсутствие игрока «Локомотива» Федора Смолова в списке кандидатов:

«Правильно, что не попал. Он не показывает соответствующую европейскую игру. Он давно не показывает то, что нужно для футбола нашего уровня и, более того, европейского. Смолов исчерпал себя», — рассказал Пономарев «СЭ».

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах Европы. Россия сыграет в группе В против сборных Дании, Финляндии и Бельгии.

(Ангелина Коляда)

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