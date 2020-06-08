В «Крыльях Советов» подтвердили информацию о проведении тайного матча с «Рубином»

Представители «Крыльев Советов» подтвердили факт проведения тайного товарищеского матча с «Рубином».

Ранее в СМИ появилась информация, что 8 июня «Рубин» и «Крылья Советов» провели матч на стадионе «Ак Барс Арена». Команды не стали ждать разрешения от местных властей на проведение встречи, поэтому организовали игру втайне.

«Обычный тренировочный матч. Есть официальные матчи, есть тренировочные», — приводит «РБК-Спорт» заявление пресс-службы самарцев.

РПЛ возобновится 19 июня. «Рубин» с 23 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья» — 22 балла и 15-я строчка.