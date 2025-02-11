В «Крыльях Советов» опровергли информацию о намерении уволить Осинькина

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о намерении руководства самарского клуба сменить главного тренера Игоря Осинькина.

Ранее сообщалось, что руководство «Крыльев Советов» рассматривает Сергея Гуренко или Руслана Пименова на пост главного тренера команды.

«Под руководством Игоря Осинькина команда продолжает готовиться ко второй части чемпионата. Впереди у ребят запланированный медосмотр и третий сбор, на который тренерский штаб едет в полном составе. Информация, которая распространяется в сети, не соответствует действительности», — сказал Яковлев «СЭ».

«Крылья Советов» после 18 матчей занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Отставание от идущего восьмым «Рубина» составляет 8 очков.