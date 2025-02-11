Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

В «Крыльях Советов» опровергли информацию о намерении уволить Осинькина

Константин Белов
Корреспондент

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о намерении руководства самарского клуба сменить главного тренера Игоря Осинькина.

Ранее сообщалось, что руководство «Крыльев Советов» рассматривает Сергея Гуренко или Руслана Пименова на пост главного тренера команды.

«Под руководством Игоря Осинькина команда продолжает готовиться ко второй части чемпионата. Впереди у ребят запланированный медосмотр и третий сбор, на который тренерский штаб едет в полном составе. Информация, которая распространяется в сети, не соответствует действительности», — сказал Яковлев «СЭ».

«Крылья Советов» после 18 матчей занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Отставание от идущего восьмым «Рубина» составляет 8 очков.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
Читайте также
Ренессанс угасающей звезды. Голдобин начал зажигать в СКА на старте сезона
Захаряна не взяли, но не списали, Соболев вызвали впервые за три года, Карпин оценил соперников, но не всех. Что творится со сборной России
Банда грабителей из Румынии ограбила дом создателя мультфильма «Свинка Пеппа»
Без Ниццы и огромных затрат. МОК утвердил места проведения соревнований на ОИ-2030 во Французских Альпах
Меняйло наградил спасшего женщину с ребенком жителя Северной Осетии
Де ла Фуэнте продлил контракт со сборной Испании по футболу до 2030 года
Популярное видео
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
«Краснодар» объявил об уходе Кастаньо в «Ривер Плейт»
Галактионов — об отсутствии трансферов: «Успех в том, что мы сохранили наш костяк»
«Зенит» пытался подписать Погба зимой, француз отказался
Селюк: «Отсутствие у «Локомотива» трансферов зимой им не во вред, у них достаточно футболистов»
«Спартаку» предлагали приобрести форварда «Рубина» Даку зимой
Перед самым закрытием трансферного окна в РПЛ Илича предлагали «Зениту»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Спартак» — «Зенит»: Вендел и Кассьерра сделали счет крупным

Митрофанов: «Рассчитываем, что уже в этом году «Всероссийский день футбола» станет официальным праздником»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости