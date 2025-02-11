В «Крыльях Советов» опровергли информацию о намерении уволить Осинькина
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о намерении руководства самарского клуба сменить главного тренера Игоря Осинькина.
Ранее сообщалось, что руководство «Крыльев Советов» рассматривает Сергея Гуренко или Руслана Пименова на пост главного тренера команды.
«Под руководством Игоря Осинькина команда продолжает готовиться ко второй части чемпионата. Впереди у ребят запланированный медосмотр и третий сбор, на который тренерский штаб едет в полном составе. Информация, которая распространяется в сети, не соответствует действительности», — сказал Яковлев «СЭ».
«Крылья Советов» после 18 матчей занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Отставание от идущего восьмым «Рубина» составляет 8 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0