«Спартак» — «Зенит»: Вендел и Кассьерра сделали счет крупным

«Зенит» повел с крупным счетом в матче со «Спартаком» за первое место в Winline Зимнем кубке РПЛ — 3:0.

Гол на 29-й минуте забил Вендел. Спустя три минуты отметился Матео Кассьерра.