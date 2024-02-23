Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:09

В «Крыльях Советов» объяснили подписание Печенина и Ороско

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко оценил трансферную политику клуба этой зимой.

Самарская команда подписала контракты с белорусским защитником Кириллом Печениным и полузащитником Франко Ороско из Аргентины.

«Оценки по трансферному окну всегда делаются после определенного отрезка, поэтому сделаем выводы по окончании чемпионата. Для «Крыльев Советов» зимнее трансферное окно можно назвать спокойным и ровным в плане его результатов — ни один из лидеров клуб не покинул, а также мы смогли точечно усилиться Кириллом Печениным и Франко Ороско. Печенина мы взяли свободным агентом, потому что были хорошо знакомы с его способностями. В клубе посчитали правильным решение подписать Кирилла, так как позиция левого защитника является достаточно дефицитной в российском футболе. Что касается Ороско, то мы давно вели и наблюдали за ним. Он может сыграть на нескольких позициях в линии атаки, хотели усилиться таким футболистом для конкуренции», — цитирует Корниленко Sport24.

После 18 туров «Крылья Советов» с 29 очками располагаются на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Sport24
Сергей Корниленко
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
1
0
Читайте также
«Интер Майами» обыграл «Реал Солт-Лейк» в первом матче сезоне МЛС
Родители фигуристов обвинили тренера Анну Леванди в насилии
Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ
Что Нострадамус предсказал России и миру на високосный 2024 год
Комиссия без перевода: три крупнейших банка КНР перестали принимать платежи из РФ
СМИ сообщили о двух причастных к убийству перебежчика Кузьминова
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Зените» отреагировали на слова Кругового

Камоцци призвал подождать с оценкой зимней трансферной кампании «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости