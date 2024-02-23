В «Крыльях Советов» объяснили подписание Печенина и Ороско

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко оценил трансферную политику клуба этой зимой.

Самарская команда подписала контракты с белорусским защитником Кириллом Печениным и полузащитником Франко Ороско из Аргентины.

«Оценки по трансферному окну всегда делаются после определенного отрезка, поэтому сделаем выводы по окончании чемпионата. Для «Крыльев Советов» зимнее трансферное окно можно назвать спокойным и ровным в плане его результатов — ни один из лидеров клуб не покинул, а также мы смогли точечно усилиться Кириллом Печениным и Франко Ороско. Печенина мы взяли свободным агентом, потому что были хорошо знакомы с его способностями. В клубе посчитали правильным решение подписать Кирилла, так как позиция левого защитника является достаточно дефицитной в российском футболе. Что касается Ороско, то мы давно вели и наблюдали за ним. Он может сыграть на нескольких позициях в линии атаки, хотели усилиться таким футболистом для конкуренции», — цитирует Корниленко Sport24.

После 18 туров «Крылья Советов» с 29 очками располагаются на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ.