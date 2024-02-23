В «Зените» отреагировали на слова Кругового

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии «СЭ» отреагировал на заявление защитника сине-бело-голубых Данила Кругового.

Ранее футболист в своем Telegram-канале написал: «Всем спасибо! Все свободны».

«Что хотел сказать Круговой своим заявлением? Спросите у него», — сказал Медведев «СЭ».

17 января этого года ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым. Соглашение футболиста с армейским клубом будет действовать до конца сезона-2027/28. После этого руководство петербургского клуба приняло решение отправить 25-летнего игрока в «Зенит-2».

В этом сезоне РПЛ Круговой сыграл 12 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.