Камоцци призвал подождать с оценкой зимней трансферной кампании «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что оценивать работу клуба на зимнем трансферном рынке рано.

«Давать оценку зимней трансферной кампании «Спартака» пока рано. Давайте посмотрим, что произойдет после возобновления чемпионата», — приводит слова Камоцци Betonmobile.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 30 очков по итогам 18 матчей.