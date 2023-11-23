Салтыков может перенести операцию зимой
Полузащитнику «Крыльев Советов» Никите Салтыкову, возможно, предстоит операция во время зимнего перерыва в РПЛ, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, 19-летний футболист испытывает дискомфорт в коленном суставе. Он избежал серьезного повреждения, но ему все равно может потребоваться операция.
В текущем сезоне забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 18 матчах за самарцев в РПЛ и FONBET Кубке России.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
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|15
|7
|4
|4
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|25
|
5
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|15
|6
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|2
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|25
|
6
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|15
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|
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|
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|15
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|13
|
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|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
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|16-25
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|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
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