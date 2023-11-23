Салтыков может перенести операцию зимой

Полузащитнику «Крыльев Советов» Никите Салтыкову, возможно, предстоит операция во время зимнего перерыва в РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 19-летний футболист испытывает дискомфорт в коленном суставе. Он избежал серьезного повреждения, но ему все равно может потребоваться операция.

В текущем сезоне забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 18 матчах за самарцев в РПЛ и FONBET Кубке России.