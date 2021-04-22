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Жена Кокорина Валитова выложила фото со смелым вырезом

11:00
Дарья Валитова. Фото Instagram Дарья Валитова. Фото Instagram
Дарья Валитова. Фото Instagram
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Супруга нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Дарья Валитова в своем Instagram опубликовала фотографию в интригующей блузке.

На данный момент Кокорин с семьей находится во Флоренции, куда он переехал в январе этого года из Москвы. Футболист выступает во «Флоренции».

В этом сезоне серии А 30-летний россиянин провел за новую команду лишь 3 матча, не отметившись результативными действиями. «Фиорентина» в 32 матчах чемпионата Италии набрала 33 балла и расположилась на 13-м месте в турнирной таблице.

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