Жена Кокорина Валитова выложила фото со смелым вырезом

Супруга нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Дарья Валитова в своем Instagram опубликовала фотографию в интригующей блузке.

На данный момент Кокорин с семьей находится во Флоренции, куда он переехал в январе этого года из Москвы. Футболист выступает во «Флоренции».

В этом сезоне серии А 30-летний россиянин провел за новую команду лишь 3 матча, не отметившись результативными действиями. «Фиорентина» в 32 матчах чемпионата Италии набрала 33 балла и расположилась на 13-м месте в турнирной таблице.