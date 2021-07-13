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В Италии сообщили, что Влашич согласился перейти в «Милан»

07:18
Никола Влашич. Фото ПФК ЦСКА
Никола Влашич. Фото ПФК ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может перейти в «Милан», сообщает журналист Марко Рамиккья.

По сведениям источника, 23-летний хорват дал согласие на переход в итальянский клуб. Основным препятствием сделки является ЦСКА, который хочет получить максимальную выгоду от продажи игрока. «Милан» предлагает за Влашича 25 млн евро.

Ранее появилась информация, что генеральный директор «Милана» Иван Газидис провел телефонный разговор с представителями ЦСКА по поводу возможного трансфера полузащитника.

В минувшем сезоне хавбек в общей сложности провел 34 матча за ЦСКА, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с армейцами действует до конца июня 2024 года.

На Евро-2020 хорват принял участие в четырех матчах и стал автором одного гола.

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Сергей Разин все материалы автора

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