РПЛ изменила время начала четырех матчей первых двух туров
РПЛ изменила время начала четырех матчей 1-го и 2-го тура чемпионата, информирует пресс-служба лиги. Все встречи перенесены на более позднее время (на час), чтобы избежать аномальной жары.
1-й тур
23 июля (пятница)
«Ростов» — «Динамо» с 19:00 на 20:00 (мск)
25 июля (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Ахмат» с 17:30 на 19:00
2-й тур
30 июля (пятница)
«Крылья Советов» — «Спартак» с 18:00 на 19:00
2 августа (понедельник)
«Ахмат» — «Сочи» с 19:00 на 20:00
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Каспийский берег
чо вы так реагируете? там что, переносы какие-то нереальные, мешающие чему-то? ну сдвинули на час подстраховавшись и? у болел на час больше времени стало чтоб пивка перед попить!
13.07.2021
CSKADOV
Ну вот, и начались наши славные будни лиги "приколов")))))) оно ведь, конечно, пару месяцев назад ни кому не было известно, что в таких городах как: Самара, Грозный, ростов на Дону, летом стоит жара, обычно в это время в районе 0 и легкая поземка в тех регионах))). А тут, смотрят Новости, аномальная жара пошла, надо скорректировать))))..клоуны.
13.07.2021
Каспийский берег
ты бедный переломишься видно, если на диван на час позже сядешь
13.07.2021
Текстиль 1937
Эти деятели прогноз погоды то смотрели? Никакой жары в эти дни не придвидится.
13.07.2021
Каспийский берег
учитывая страшную жару и правда.....удивительно! откуда такая забота о людях появилась...ума не приложу!
13.07.2021
shpasic
удивительно, что ни одного матча в 14:00!
13.07.2021