РПЛ изменила время начала четырех матчей первых двух туров

Каспийский берег чо вы так реагируете? там что, переносы какие-то нереальные, мешающие чему-то? ну сдвинули на час подстраховавшись и? у болел на час больше времени стало чтоб пивка перед попить! 13.07.2021

CSKADOV Ну вот, и начались наши славные будни лиги "приколов")))))) оно ведь, конечно, пару месяцев назад ни кому не было известно, что в таких городах как: Самара, Грозный, ростов на Дону, летом стоит жара, обычно в это время в районе 0 и легкая поземка в тех регионах))). А тут, смотрят Новости, аномальная жара пошла, надо скорректировать))))..клоуны. 13.07.2021

Каспийский берег ты бедный переломишься видно, если на диван на час позже сядешь 13.07.2021

Текстиль 1937 Эти деятели прогноз погоды то смотрели? Никакой жары в эти дни не придвидится. 13.07.2021

Каспийский берег учитывая страшную жару и правда.....удивительно! откуда такая забота о людях появилась...ума не приложу! 13.07.2021