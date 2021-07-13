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РПЛ изменила время начала четырех матчей первых двух туров

10:51
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РПЛ изменила время начала четырех матчей 1-го и 2-го тура чемпионата, информирует пресс-служба лиги. Все встречи перенесены на более позднее время (на час), чтобы избежать аномальной жары.

1-й тур

23 июля (пятница)

«Ростов» — «Динамо» с 19:00 на 20:00 (мск)

25 июля (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Ахмат» с 17:30 на 19:00

2-й тур

30 июля (пятница)

«Крылья Советов» — «Спартак» с 18:00 на 19:00

2 августа (понедельник)

«Ахмат» — «Сочи» с 19:00 на 20:00

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры


  • Каспийский берег

    чо вы так реагируете? там что, переносы какие-то нереальные, мешающие чему-то? ну сдвинули на час подстраховавшись и? у болел на час больше времени стало чтоб пивка перед попить!

    13.07.2021

  • CSKADOV

    Ну вот, и начались наши славные будни лиги "приколов")))))) оно ведь, конечно, пару месяцев назад ни кому не было известно, что в таких городах как: Самара, Грозный, ростов на Дону, летом стоит жара, обычно в это время в районе 0 и легкая поземка в тех регионах))). А тут, смотрят Новости, аномальная жара пошла, надо скорректировать))))..клоуны.

    13.07.2021

  • Каспийский берег

    ты бедный переломишься видно, если на диван на час позже сядешь

    13.07.2021

  • Текстиль 1937

    Эти деятели прогноз погоды то смотрели? Никакой жары в эти дни не придвидится.

    13.07.2021

  • Каспийский берег

    учитывая страшную жару и правда.....удивительно! откуда такая забота о людях появилась...ума не приложу!

    13.07.2021

  • shpasic

    удивительно, что ни одного матча в 14:00!

    13.07.2021